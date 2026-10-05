Япония потребовала от США ужесточить дисциплину среди военных после убийства на Окинаве

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Премьер-министр Японии Санаэ Такаити потребовала от Вашингтона ужесточить дисциплину среди американских военнослужащих, размещенных в стране. Поводом, как сообщает газета "Известия", стало задержание морского пехотинца США по подозрению в убийстве местной жительницы на Окинаве.

Такаити заявила, что японское правительство выразило американской стороне решительный протест и потребовало содействия расследованию. Кроме того, Токио призвал принять исчерпывающие меры, чтобы не допустить повторения подобных происшествий.

Полиция задержала 20-летнего американского военнослужащего в отеле в городе Наха. Его подозревают в убийстве 39-летней Анны Яги. По данным японских правоохранителей, преступление произошло рано утром 3 октября. На теле женщины обнаружили следы удушения предметом, похожим на шнур.

Похожий инцидент с участием американских военных уже происходил на Окинаве не так давно. В начале сентября полиция задержала двух морпехов из лагеря Кортни, которые в состоянии опьянения избили трех местных жителей на праздничных мероприятиях, а также 21-летнего военнослужащего, угнавшего машину с парковки в Наго.

По данным местной полиции, только за 2025 год было зафиксировано более 100 случаев правонарушений со стороны американских военнослужащих и связанных с ними лиц.