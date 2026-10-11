Более 100 человек задержаны в Польше после серии нападений в школах

Фото: depositphotos/belchonock

Полиция Польши задержала свыше ста молодых людей в рамках мер по предотвращению новых нападений на школы. Об этом сообщил премьер-министр республики Дональд Туск на совещании с профильными ведомствами, его трансляция велась в социальных сетях польского правительства.

"Более ста молодых людей были задержаны за распространение наказуемых угроз или хранение опасных предметов", – сказал Туск.

По его словам, поведение задержанных вызывало беспокойство. Премьер подчеркнул, что речи о массовой организованной группе не идет. Он назвал происходящее спонтанной реакцией, которая зависит от активности в социальных сетях.

"Эти инциденты возбудили очень сильные эмоции... Мы отдаем себе отчет, что в такой атмосфере кому-то может прийти в голову какая-то глупая опасная мысль", – заявил Туск.

Он не исключил повторения кровавых нападений. Премьер Польши также связал недавние нападения с компьютерными играми и правым радикализмом. По его словам, в Сети заметна группа, которая ищет нацистский контент с насилием. Туск уточнил, что часть задержанных активна в ультраправом сообществе, где участвуют даже малые дети. Он также отметил растущее увлечение играми с насильственными сюжетами, назвав это опасным для цивилизации явлением.

Между тем министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский уточнил, что за последние дни задержаны 117 человек, преимущественно в возрасте от 13 до 19 лет.

"Хотя были и более молодые", – отметил министр.

По его словам, по каждому факту ведется работа, а материалы направляются в прокуратуру или суды по семейным делам. Всего, добавил Кервиньский, было проведено 65 тысяч контрольных мероприятий. Он также сообщил, что 11 октября у школ дежурят около 10 тысяч полицейских, а на следующий день их число вырастет до 20 тысяч человек.

Главный комендант полиции республики Марк Боронь, в свою очередь, рассказал, что подростки пытались пронести в учебные заведения более ста опасных предметов.

"У нас уже 110 изъятых опасных предметов – это ножи, мачете, пневматические пистолеты, бутылки с бензином, острые предметы, молотки", – сказал он.

Некоторых задержанных приходится передавать под наблюдение психиатров. По данным руководителя полиции, выявлено 295 опасных проявлений, начато 105 уголовных производств, 46 дел передано в суды по семейным делам. Уже применены первые меры пресечения в виде временных арестов, часть людей направлена в психиатрические больницы.

Днем 7 октября на территории одной из школ в Остроленке ранения произошло нападение с ножом. Ранения получили девять человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших была учительница.

По делу о нападении в Остроленке был задержан ученик школы – 19-летний Якуб З. Прокурор Эльжбета Лукасевич сообщала, что злоумышленника госпитализировали, так как он получил ранения.

Утром 8 октября ученик напал с ножом на уборщицу в школе, расположенной в населенном пункте Лещидул-Новины в Мазовецком воеводстве Польши.

10-го октября 21-летняя девушка напала с ножом на трех молодых людей возле школы в Варшаве. Инцидент произошел на улице Минской. Нападавшая ранила 17-летнюю девушку в предплечье. Пострадавшую доставили в медучреждение, ее жизни ничего не угрожает.

Также пострадали два молодых человека 17 и 24 лет. У них незначительные травмы, госпитализация не потребовалась. Полиция арестовала девушку. Уточняется, что она является учащейся данного образовательного учреждения, а пострадавшие пришли подавать документы.

