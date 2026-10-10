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10 октября, 18:01

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RMF FM: девушка с ножом ранила трех человек у школы в Польше

Девушка с ножом ранила трех человек у школы в Польше – СМИ

Фото: 123RF.com/federicofoto

21-летняя девушка напала с ножом на трех молодых людей возле школы в Варшаве. Об этом сообщает RMF24.

По данным радиостанции, инцидент произошел на улице Минской. Нападавшая ранила 17-летнюю девушку в предплечье. Пострадавшую доставили в медучреждение, ее жизни ничего не угрожает.

Также пострадали два молодых человека 17 и 24 лет. У них незначительные травмы, госпитализация не потребовалась.

Полиция оперативно прибыла на место происшествия и арестовала девушку. Уточняется, что она является учащейся данного образовательного учреждения, а пострадавшие пришли подавать документы.

Это уже не первое нападение с ножом на учебное заведение в Польше за последнюю неделю. Днем 7 октября на территории школы в Остроленке были ранены девять человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Среди пострадавших оказалась учительница. По делу о нападении в Остроленке задержан 19-летний ученик школы.

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