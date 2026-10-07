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07 октября, 13:55

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RMF FM: в Польше студент техникума напал на учащихся с ножом

В Польше студент техникума напал на учащихся с ножом

Фото: 123RF.com/morris71

Нападение с ножом произошло в учебном заведении польского города Остроленки в Мазовецком воеводстве. В результате пострадали как минимум семь человек, сообщает радиостанция RMF FM.

По данным радиостанции, нападавшим оказался 19-летний учащийся техникума. После происшествия его задержали.

Среди пострадавших – ученики и преподавательница. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии.

Ранее в Стамбуле как минимум пять учениц пострадали при нападении с ножом в средней школе района Башакшехир. Инцидент произошел утром 6 октября во время ссоры между ученицами, после чего пострадавших госпитализировали.

Нападавшей была 15-летняя девочка из другой школы, которую до приезда полиции задержала охранница учебного заведения. По факту произошедшего началось расследование.

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