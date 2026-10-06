Школьница ранила ножом 5 учениц на западе Стамбула

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Как минимум пять учениц пострадали в результате нападения с ножом в средней школе в районе Башакшехир на западе Стамбула. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию губернатора провинции Стамбул.

По данным ведомства, инцидент произошел во вторник, 6 октября, в 08:40. Между ученицами вспыхнула ссора, в ходе которой одна из них применила нож. Пострадавшие госпитализированы.

По информации газеты Yeni Şafak, нападавшей оказалась 15-летняя ученица другой школы. Она нанесла ножевые ранения нескольким ученицам. Охранница школы задержала нападавшую до прибытия полиции.

По факту происшествия начато расследование.

Ранее в США 7-летняя девочка погибла после нападения женщины с ножом. Инцидент произошел на тротуаре в районе Ист-Чатем в Чикаго. По данным СМИ, женщина напала на девочку, которая шла мимо, и несколько раз ударила ее в спину. Ребенка госпитализировали, однако врачи не смогли спасти девочку.

