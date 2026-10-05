ABC News: незнакомка напала с ножом на семилетнего ребенка на улице в США

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Семилетняя девочка погибла в Чикаго в США после нападения женщины с ножом. Об этом сообщает ABC News.

Инцидент произошел на тротуаре в районе Ист-Чатем. По данным СМИ, женщина напала на девочку, которая шла мимо, и несколько раз ударила ее ножом в спину. Ребенка в срочном порядке госпитализировали, однако врачи не смогли спасти девочку.

Нападавшую задержал прохожий. В этот момент женщина получила травмы. Злоумышленнице оказали медицинскую помощь, после чего ее передали полиции.

Ранее неизвестный нанес ножевое ранение военнослужащему районного военкомата в городе Белгороде-Днестровском Одесской области Украины. Инцидент произошел во время проведения мероприятий по оповещению. Нападавший скрылся с места происшествия. Пострадавший госпитализирован.

