Polsat: ученик напал с ножом на уборщицу в польской школе

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Ученик напал с ножом на уборщицу в школе, расположенной в населенном пункте Лещидул-Новины в Мазовецком воеводстве Польши. Об этом сообщает телеканал Polsat.

Инцидент произошел утром 8 октября. Информация о пострадавших не раскрывается.

Это уже второе нападение с ножом на польскую школу за последнюю неделю. Днем 7 октября на территории одной из школ в Остроленке ранения получили девять человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Среди пострадавших была учительница. По делу о нападении в Остроленке задержан ученик школы – 19-летний Якуб З. Прокурор Эльжбета Лукасевич сообщала, что злоумышленник был госпитализирован, так как получил ранения.

