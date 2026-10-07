В Польше госпитализировали учащегося, напавшего на школу с ножом

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Напавший с ножом на школу в польском городе Остроленке юноша задержан, он ранен и госпитализирован. Об этом сообщила прокурор Эльжбета Лукасевич, передает РИА Новости.

По ее словам, правоохранителями задержан 19-летний ученик этой школы Якуб З. Он находится в госпитале. Процессуальные действия с подозреваемым будут проведены в ближайшее время, если позволит его психическое состояние.

Лукасевич также сообщила, что количество пострадавших уточняется. На месте происшествия работают следователи, которые собирают доказательства и опрашивают свидетелей.

Инцидент произошел 7 октября в учебном заведении польского города в Мазовецком воеводстве. Изначально сообщалось, что в результате нападения пострадали как минимум семь человек, в том числе преподавательница. При этом двое раненых находятся в тяжелом состоянии.