Минпросвещения обновит рабочие программы по ключевым предметам в 10–11-х классах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Минпросвещения России подготовило проект приказа об обновлении федеральной образовательной программы в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего общего образования. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, его слова передает пресс-службе министерства.

Документ, как планируется, вступит в силу с 1 сентября 2027 года и будет применяться при приеме на обучение по программам среднего общего образования с 2027/28 учебного года.

"В связи с этим мы обновляем и рабочие программы по ключевым предметам, включая базовый и углубленный уровни", – сказал Кравцов.

По его словам, утвержденный стандарт обеспечивает единство образовательного пространства страны и равные возможности для получения качественного образования на завершающей ступени школьного обучения.

При подготовке проекта приказа ведомство пересмотрело содержание целого ряда предметов. В их числе "Русский язык", "Литература" и "География" на базовом уровне, "Математика", "Информатика" и "Биология" на базовом и углубленном уровнях, а также "Физика", "Химия" и "Основы безопасности и защиты Родины". Кроме того, уточнен пример учебного плана универсального профиля – в частности, распределение часов на физическую культуру.

Также вводятся примеры учебных планов базового уровня, в том числе с изучением родных языков.

Школы получат возможность создавать внутри профильных классов и групп дополнительные направления под интересы учеников: физико-математические, химико-биологические, инженерно-технологические и другие.

Речь идет, например, о классах инженерной, лингвистической, медицинской, психолого-педагогической и литературно-исторической направленности. Появятся они за счет части программы, которую формируют сами участники образовательных отношений.

По словам министра, изменения сделают систему обучения более гибкой и современной. Благодаря этому она будет отвечать и требованиям стандарта, и запросам школьников.

Ранее Минпросвещения утвердило перечень мероприятий, которые рекомендуют включить в планы воспитательной работы детских садов, школ и колледжей на новый учебный год. Среди них – проекты "Орлята-дошколята" и "Добрые игры", военно-патриотическая игра "Зарница 2.0", конкурс "Семейная память" и цикл занятий "Разговоры о важном". Помимо этого, в перечень вошли акции и события, приуроченные к памятным датам.

