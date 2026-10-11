Фестиваль Moscow Fitness Fest 2026 пройдет в Москве 17 октября

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Спортивный фестиваль Moscow Fitness Fest 2026 состоится в столице 17 октября, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Событие пройдет в Национальном исследовательском Московском государственном строительном университете. На одной арене соберутся профессиональные атлеты, любители фитнеса, звезды спорта и приверженцы здорового образа жизни.

Фестиваль примет более пяти тысяч зрителей и гостей, а число участников соревнований превысит две тысячи. Возраст спортсменов – от 14 до 80 лет.

В программе ключевым испытанием станет экстремальная полоса препятствий, сочетающая силовые элементы, упражнения на аэробную выносливость и функциональный тренинг.

За победу здесь поборются юноши и девушки от 14 до 18 лет, мужчины и женщины старше 18 лет, а также команды по четыре человека.

Также в программе фестиваля – турниры по армрестлингу, мас-рестлингу и воркауту, чемпионат Москвы по фитнес-челленджу, силовые соревнования и командные выступления по чирлидингу.

Гостям подготовят культурно-развлекательную программу, в которую войдут автограф- и фотосессии со знаменитыми спортсменами, интерактивные площадки и конкурсы, где зрители смогут выиграть подарки.

Ранее сообщалось, что жители Москвы могут бесплатно заниматься бегом в рамках проекта "Мой спортивный район". Осенние занятия проходят под руководством опытных тренеров, а присоединиться к ним впервые могут все желающие старше 16 лет. Например, пробежки в олимпийском комплексе "Лужники" организуют по вторникам, средам и пятницам в 19:30, а по воскресеньям в 10:00.

