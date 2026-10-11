"Яндекс" снова сообщил о сбоях в работе ИИ и умных устройств

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

В работе чата с "Алисой AI", сервисов умного дома и умных устройств "Яндекса" наблюдаются перебои. Об этом сообщили ТАСС в компании.

Причиной назвали повреждение инфраструктуры дата-центров.

"Инженеры делают все возможное для скорейшего восстановления штатной работы сервисов", – сказали в "Яндексе".

О похожих неполадках компания сообщала и ранее, 9 октября. В частности, нейросеть Алиса от "Яндекса" работала с перебоями, а часть функций была недоступна. Кроме того, на "Станциях" перед ответом на запросы могли возникать паузы. Некоторые устройства на платформе умного дома работали нестабильно.

8 октября в дата-центре "Яндекса" в Сасове в Рязанской области после атаки БПЛА возник пожар. Возгорание затронуло часть инфраструктуры. В связи с этим в работе российских сайтов и приложений происходили сбои. В частности, пользователи жаловались на проблемы в работе "Яндекс Почты", Т-Банка, "Циана", Мострансавто, Avito, "ВКонтакте" и других сервисов. Кроме того, временно не открывались сайты многих российских СМИ.

9-го октября в результате атаки БПЛА из строя были выведены несколько модулей дата-центра "Яндекса" в Калуге. В связи с этим часть сервисов работала с перебоями. Спустя время в компании заявили, что им сложно назвать сроки восстановления работы оборудования в поврежденных дата-центрах.

Однако в "Яндекс" договорились с облачными провайдерами VK Cloud, Selectel и К2Cloud об ускоренном размещении данных и сервисов клиентов. Теперь команды Yandex Cloud и провайдеров-партнеров работают вместе, чтобы сделать переезд максимально быстрым и удобным.

11 октября дата-центр "Яндекса" во Владимире прекратил работу после атаки БПЛА. В компании заявили, что инфраструктура объекта была повреждена. В связи с атакой платформа была переведена в аварийный режим. Клиентов просили задействовать альтернативные планы по аварийному восстановлению.

На этом фоне пользователи по всей России, а также в Казахстане, Киргизии и Белоруссии стали жаловаться на масштабный сбой в работе сервисов "Яндекса" и сторонние ресурсы, чья инфраструктура зависит от мощностей дата-центра. В их числе – "Додо Пицца", "Магнит", "Лента", Lamoda, "Кинопоиск", "Авто.ру", "Циан", "Аптека.ру", War Thunder, "Дом.ру", Ivideon и другие.

