Песков заявил, что день рождения Путина вместе с ним лично отмечали совсем немного людей

Фото: kremlin.ru

День рождения Владимира Путина вместе с ним лично отметили совсем немного людей. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналисту "Вестей" Павлу Зарубину.

По его словам, в свой день рождения российский лидер провел почти десяток международных телефонных разговоров.

"И только вечером уже его родные, близкие и друзья смогли поздравить с днем рождения", – добавил Песков.

Отдельно официальный представитель Кремля уточнил, что русская печь, на фоне которой сфотографировались Путин и экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер в день рождения главы государства, находится в резиденции российского лидера.

Фотографии с празднования дня рождения президента РФ Кремль опубликовал 7 октября. На них запечатлено крепкое рукопожатие президента и Шредера у створа русской печи.

7 октября Путин отпраздновал свой день рождения в компании Шредера. Российский лидер узнал из СМИ, что экс-канцлер прибыл в Москву по делам компании Globus. После этого глава государства позвал его в гости.

Путину исполнилось 74 года. По словам Пескова, главным для него остаются поздравления от близких и друзей.