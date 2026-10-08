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08 октября, 21:06

Политика

Путин отметил день рождения в компании экс-канцлера ФРГ Шредера

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Владимир Путин 7 октября отпраздновал свой день рождения в компании бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. О том, как прошел праздник, рассказали в пресс-службе Кремля.

Уточняется, что президент из СМИ узнал о прибытии Шредера в Москву по делам компании Globus. После этого Путин пригласил давнего друга в гости. Тогда экс-канцлер присоединился к празднованию.

Путину 7 октября исполнилось 74 года. Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, главным для него в день рождения остаются поздравления от родных и близких.

К этому событию журналисты составили маршрут по петербургским адресам, связанным с основными этапами жизни российского лидера до переезда в Москву. В него вошли семь адресов: место рождения, дом, где прошло детство, а также школы, спортивный зал, здание университета, "Большой дом" и Смольный.

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