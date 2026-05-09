09 мая, 23:58

Путин назвал Шредера предпочтительным переговорщиком для диалога РФ и Европы

Владимир Путин заявил, что для него лично наиболее предпочтительной фигурой для ведения диалога между Россией и Европой является бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер.

Вместе с тем президент признался, что готов видеть переговорщиком от Евросоюза (ЕС) любого лидера, который "не наговорил каких-то гадостей" в адрес России.

"Нужно сделать так, чтобы нам не угрожал никто. Вот и все. Мы к этому и будем стремиться", – заявил президент.

Также Путин выразил уверенность в том, что РФ восстановит отношения со многими западными странами, а восстановление отношений конкретно России и Европы будет выгодно обеим сторонам.

"Мы с Европой всегда строили отношения на принципах взаимного уважения и учета интересов. Это не пустое дипломатическое словосочетание – мы именно так и делали. Не всегда с Европой так разговаривают сегодня. А мы только так разговаривали – всегда. Но этого показалось мало", – уточнил российский лидер.

Он добавил, что в 2022 году Запад, поддержав Украину, ожидал быстрого крушения российской государственности, рассчитывая на 6 месяцев. Однако, отметил Путин, эти прогнозы не оправдались.

Вместе с тем, отвечая на вопрос о том, чем вызваны попытки европейских стран принизить вклад СССР в победу над нацизмом, президент обратил внимание на поведение Финляндии. По словам российского лидера, она вступила в НАТО, ожидая краха России в 2022 году и рассчитывая затем "оттяпать" у нее что-либо.

"Я бы сделал определенный жест и кое-что сказал, но поскольку я родом из культурной столицы, то я воздержусь. Я думаю, что в значительной степени то, что происходит, продиктовано именно соображениями подобного рода", – отметил Путин.

Ранее СМИ сообщали, что в политических кругах ЕС растет понимание необходимости прямых переговоров с Россией. При этом страны, ранее занимавшие жесткую позицию в отношении Москвы, теперь все чаще говорят о важности диалога с РФ.

В частности, президент Польши Кароль Навроцкий сообщил о своей готовности сесть за стол переговоров с Путиным. Однако польский лидер напомнил, что находится в розыске в РФ как ответственный за снос памятников советским воинам.

