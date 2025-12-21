Форма поиска по сайту

21 декабря, 16:22

Политика
Bild: Мерц может потерять лидерство в Европе из-за ситуации вокруг активов РФ

Мерц может потерять лидерство в Европе из-за ситуации вокруг активов РФ – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER MATTHYS

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц может потерять лидерство в Европе из-за ситуации вокруг активов России, сообщает Bild.

В издании отметили, что Мерц в последнее время потерпел "три поражения" – не смог "продавить" свой план по экспроприации замороженных российских активов во время саммита Евросоюза, а также не добился подписания соглашения по Mercosur со странами Южной Америки.

Помимо этого, в Германии на выборах руководителя Фонда Конрада Аденауэра проиграл поддерживаемый канцлером кандидат Гюнтер Крингс. В результате новой главой станет Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая считает оппонентом Мерца.

Главный редактор Роберт Шнайдер подчеркнул, что канцлер ФРГ допустил "непостижимые ошибки" в вопросе "российских миллиардов".

"Без согласования с важнейшими игроками в ЕС он ворвался со своим планом и тотчас же объявил его – совершенно в стиле (бывшего канцлера ФРГ Ангелы. – Прим. Ред.) Меркель – безальтернативным", – указали в СМИ.

Шнайдер также отметил, что канцлер, скорее всего, расценил изначальное молчание большинства стран ЕС как одобрение своей идеи, проигнорировав при этом сомнения Бельгии, которые позже разделили многие авторитетные юристы и финансовые аналитики. Помимо этого, Мерц скрыл от граждан ФРГ риски, однако они показались партнерам в ЕС "слишком серьезными".

В СМИ также отметили, что Германия "заплатит высокую цену", поскольку Берлин выступал против общеевропейских займов, но теперь Украина получит кредит именно за счет таких заимствований. В результате Мерцу необходимо придумать "совершенно новый стиль борьбы".

"В рождественскую паузу канцлер уходит слабее, чем в летнюю!", – заключил руководитель социологического института INSA Херман Бинкерт.

Евросоюз по итогам первого дня саммита принял решение выделить Украине 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы. По словам Мерца, новый кредит будет беспроцентным.

Тем не менее финансирование Киева будет осуществляться полностью из бюджета ЕС, поскольку европейские лидеры не договорились об экспроприации замороженных российских активов.

