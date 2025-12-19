FT: Британия отказалась экспроприировать активы РФ для помощи Украине

Фото: depositphotos/Photocreo

Власти Великобритании передумали в одностороннем порядке экспроприировать замороженные в стране активы РФ для помощи Украине после провала такой же инициативы в рамках саммита Евросоюза. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники в Лондоне.

Изначально Британия собиралась использовать около 8 миллиардов фунтов стерлингов активов РФ, находящихся в британских банках, для оказания помощи Киеву. Эту работу планировалось выстраивать в тесном сотрудничестве с Австралией, Канадой и Евросоюзом.

Однако после прошедшего в Брюсселе саммита ЕС Великобритания отказалась двигаться вперед по этому вопросу без международных партнеров. Вместе с тем Лондон выразил готовность продолжать сотрудничество с G7 и Евросоюзом по финансированию Украины.

Ранее участники саммита ЕС в Брюсселе не смогли прийти к общему решению по экспроприации замороженных российских активов. В связи с этим финансирование Украины в размере 90 миллиардов евро будет осуществляться из бюджета ЕС.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что теперь разблокирование замороженных в ЕС активов РФ будет возможно, только если за это проголосует квалифицированное большинство стран Евросоюза, то есть 60% стран объединения (16 из 27).