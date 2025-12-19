Фото: ТАСС/Zuma

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони стала "убийцей" плана об использовании замороженных активов России. Об этом пишет RT со ссылкой на публикацию Financial Times (FT).

По данным журналистов, Мелони и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе саммита Евросоюза выразили обеспокоенность из-за того, что их национальные парламенты могут согласиться на финансовые гарантии, которые потребовала Бельгия для разделения потенциальных рисков.

Из-за того, что премьер Италии и президент Франции выступили против, "настроения" на переговорах изменились. При этом "убийцей" плана стала именно Мелони, так как Макрон по большей части молчал, утверждают СМИ.

Ранее участники саммита ЕС в Брюсселе не смогли прийти к окончательному соглашению об экспроприации замороженных российских активов. По мнению журналистов, итоги саммита говорят о политическом крахе канцлера Германии Фридриха Мерца, а также председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

После этого французский лидер выразил мнение, что европейским лидерам было бы полезно возобновить диалог с Владимиром Путиным. Сам российский лидер назвал попытки изъять активы Москвы в Европе грабежом.

