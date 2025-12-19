Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 декабря, 14:30

Политика
Главная / Новости /

FT: премьер Италии стала "убийцей" плана по использованию замороженных активов России

СМИ назвали премьера Италии "убийцей" плана по использованию активов России

Фото: ТАСС/Zuma

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони стала "убийцей" плана об использовании замороженных активов России. Об этом пишет RT со ссылкой на публикацию Financial Times (FT).

По данным журналистов, Мелони и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе саммита Евросоюза выразили обеспокоенность из-за того, что их национальные парламенты могут согласиться на финансовые гарантии, которые потребовала Бельгия для разделения потенциальных рисков.

Из-за того, что премьер Италии и президент Франции выступили против, "настроения" на переговорах изменились. При этом "убийцей" плана стала именно Мелони, так как Макрон по большей части молчал, утверждают СМИ.

Ранее участники саммита ЕС в Брюсселе не смогли прийти к окончательному соглашению об экспроприации замороженных российских активов. По мнению журналистов, итоги саммита говорят о политическом крахе канцлера Германии Фридриха Мерца, а также председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

После этого французский лидер выразил мнение, что европейским лидерам было бы полезно возобновить диалог с Владимиром Путиным. Сам российский лидер назвал попытки изъять активы Москвы в Европе грабежом.

Читайте также


политикаэкономика

Главное

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика