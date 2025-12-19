Форма поиска по сайту

19 декабря, 10:03

Политика
NYT: провал плана по изъятию активов РФ стал крахом Мерца и фон дер Ляйен

СМИ назвали провал плана по изъятию активов РФ крахом Мерца и фон дер Ляйен

Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER HOSLET

То, что участники саммита Евросоюза в Брюсселе не смогли прийти к окончательному соглашению об экспроприации замороженных российских активов, говорит о политическом крахе канцлера Германии Фридриха Мерца и председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Об этом сообщает газета New York Times.

В материале отмечается, что Мерц и фон дер Ляйен при этом заявили, что согласованная альтернатива позволит предоставить Украине средства.

Издание отметило, что принятие решения по изъятию активов должно было показать вес Евросоюза на мировой арене после того, как Россия и США не включили Европу в дискуссии о дальнейшей судьбе Украины. Однако текущая ситуация продемонстрировала лишь "нерешительность Евросоюза в ключевой момент".

Участники саммита Евросоюза в Брюсселе не смогли прийти к общему решению по экспроприации замороженных российских активов. В связи с этим финансирование Украины в размере 90 миллиардов евро будет осуществляться из бюджета ЕС.

Как указывала фон дер Ляйен, теперь разблокирование замороженных в ЕС активов РФ будет возможно, только если за это проголосует квалифицированное большинство стран Евросоюза, то есть 60% стран объединения (16 из 27).

