Правоохранители обыскали главу департамента по делам казачества Кубани

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Правоохранители в Краснодарском крае провели обыски у главы департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью администрации региона Александра Тарарыкина. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.

Тарарыкин был задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при расходовании бюджетных средств, выделенных на развитие казачества.

По данным источника, глава департамента склонял должностных лиц Кубанского войскового казачьего общества (КВКО) к заключению с юридическими лицами контрактов на 15 миллионов рублей на заведомо невыгодных условиях.

Деньги предназначались на выполнение услуг за счет госпрограммы "Казачество Кубани". Сделки заключались с краевыми СМИ. Для давления на КВКО использовался административный ресурс вице-губернатора Александра Агибалова.

Тарарыкин является генерал-майором внутренней службы. В 2017–2019 годах он был главой Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

