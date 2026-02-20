График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

20 февраля, 11:54

Происшествия

Правоохранители обыскали главу департамента по делам казачества Кубани

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Правоохранители в Краснодарском крае провели обыски у главы департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью администрации региона Александра Тарарыкина. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.

Тарарыкин был задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при расходовании бюджетных средств, выделенных на развитие казачества.

По данным источника, глава департамента склонял должностных лиц Кубанского войскового казачьего общества (КВКО) к заключению с юридическими лицами контрактов на 15 миллионов рублей на заведомо невыгодных условиях.

Деньги предназначались на выполнение услуг за счет госпрограммы "Казачество Кубани". Сделки заключались с краевыми СМИ. Для давления на КВКО использовался административный ресурс вице-губернатора Александра Агибалова.

Тарарыкин является генерал-майором внутренней службы. В 2017–2019 годах он был главой Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против мирового судьи в отставке из Кабардино-Балкарской Республики Мухамеда Темботова в связи с получением организованной группой взяток, в том числе в особо крупном размере.

По данным СКР, с ноября 2024 по май 2025 года Темботов вместе со своим секретарем судебного заседания Марианной Карасовой и помощником судьи Еленой Рашидовой не раз получал деньги от участников судопроизводства за вынесение решений по административным делам, которые находятся в его производстве. Размер взяток составлял от 10 до 100 тысяч рублей.

