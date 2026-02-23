Форма поиска по сайту

23 февраля, 12:05

Политика

Путин вручил госнаграды в День защитника Отечества

Фото: РИА Новости/Кристина Соловьёва

Владимир Путин вручил медали "Золотая Звезда" военным, которым было присвоено звание Героя России. Церемония награждения прошла в Представительском кабинете Кремля в День защитника Отечества, который отмечается 23 февраля.

Помимо военнослужащих, на церемонии присутствовал глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. В числе тех, кто получил награды, был генерал-лейтенант Арутюн Дарбинян, полковник Вячеслав Веденин, подполковник Инал Гериев, старший лейтенант Сергей Каримов, генерал-майор Евгений Ковылин, лейтенант Михаил Король и старший лейтенант Владимир Силенко.

Кроме того, высшего звания были удостоены полковник Александр Фабричнов и старший лейтенант Василь Ямалетдинов. Помимо этого, Путин вручил ордена Мужества подполковнику Николаю Нетесову и полковнику Александру Рукосуеву.

Российский лидер поздравил всех военнослужащих с праздником, а также с полученными госнаградами. Он поблагодарил солдат за службу Отечеству и попросил всегда помнить об ответственности за судьбы подчиненных.

"Конечно, всегда человек думает о себе, о своем здоровье, о своей жизни, о своей семье. Но ответственность за людей, которые рядом с вами и судьбами которых в известной степени управляете, – это самое главное", – добавил глава государства.

Президент также попросил передать искренние слова поддержки родственникам военных. Помимо этого, Путин обратил внимание, что в Кремле присутствуют не просто командиры с огромным опытом и безупречной выучкой, но и люди с твердыми нравственными принципами.

Он назвал военных, которые вместе с солдатами участвуют в боях в зоне СВО, настоящими патриотами России. Глава государства напомнил, что бойцы сражаются за будущее и независимость России, а также за правду и справедливость.

"Мы понимаем, как вам бывает трудно, какая огромная ответственность за людей, за наше общее дело лежит на плечах каждого из вас. Но вы твердо стоите за Россию, действуете слаженно, четко", – подчеркнул российский лидер.

Президент также указал, что в зоне спецоперации задействованы не только солдаты и офицеры Вооруженных сил России, но и бойцы войск национальной гвардии, а также сотрудники МВД, специальных служб и подразделений.

Глава государства отметил, что грамотные действия бойцов, а также храбрость и решительность помогли спланировать и реализовать наступательные операции российских войск на самых напряженных направлениях.

"Чествуем всех, кто с риском для жизни, отвагой и мужеством, с любовью к России, к нашему народу исполняет свой воинский долг в зоне специальной военной операции, стоит на страже наших рубежей, обеспечивает стратегический паритет", – заключил Путин.

Поздравил ветеранов, военных и участников спецоперации (СВО) с Днем защитника Отечества и Сергей Собянин. Мэр назвал этот день праздником "мужества, стойкости и патриотизма". Он отметил, что ратный труд особо почитается в России.

Собянин заявил, что россияне гордятся подвигами бойцов СВО, которые в настоящее время борются за суверенитет и будущее страны. Кроме того, Собянин высказал благодарность защитникам Родины за самоотверженность, отвагу, силу духа и волю к победе. Мэр пожелал им здоровья, благополучия и новых успехов в служении Отчизне.

Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

властьполитикаобщество

