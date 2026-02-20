Праздничный эфир ко Дню защитника Отечества запустят в столичном транспорте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Праздничный эфир запустят в городском транспорте Москвы в честь Дня защитника Отечества, 23 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Дептранса.

Трансляция будет доступна на более чем 34 тысячах медиаэкранов в метро, трамваях, автобусах и электробусах.

Эфиры продлятся до 27 февраля и будут включать в себя рассказ об истории праздника, видео о станциях метро "Народное ополчение" и "Генерала Тюленева", ролики от Музея Победы и Российского военно-исторического общества (РВИО), а также тематическую викторину.

К 23 февраля столичный Дептранс уже украсил более чем 500 декоративными элементами потолочный свод станции "Трубная". В этот раз пассажиры Люблинско-Дмитровской линии метро увидят множество армейских звезд и надписи "23 февраля. День защитника Отечества!"

Праздничное оформление также появится и на колесе обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ. В вечернее время архитектурная подсветка засияет цветами государственного флага России, став символом уважения к защитникам, проявлением народной солидарности и поддержки общенационального праздника.