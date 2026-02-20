Станция метро "Трубная" получит праздничное оформление к 23 февраля

1 из 3

Потолочный свод станции "Трубная" столичного метрополитена к 23 февраля украсят более чем 500 декораций. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Как напомнил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, станцию "Трубная" украшают перед городскими и государственными праздниками уже 3 года подряд.

В этот раз пассажиры Люблинско-Дмитровской линии увидят множество армейских звезд и надписи "23 февраля. День защитника Отечества!".

Ранее в Москве выпустили тематические карты "Тройка" к 23 февраля. Они доступны в двух вариантах: с символикой Дня защитника Отечества и датой праздника. Приобрести их можно на стойках "Живое общение", в магазинах метро и на маркетплейсах.