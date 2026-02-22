В России активизировались мошенники, обманывающие продавцов через поддельные QR-коды

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Мошенники стали применять новый способ обмана с QR-кодами пользователей интернет-магазинов, нацеленный на продавцов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что злоумышленники в этой схеме выдают себя за покупателей и просят продавца перейти по фишинговой ссылке через QR-код, который ведет на специально созданную страницу-ловушку. На этом сайте продавца просят ввести реквизиты банковской карты, чтобы якобы получить денежный перевод за товар.

Однако после заполнения данных на подозрительном ресурсе происходит не зачисление средств, а их списание со счета потерпевшего.

В связи с распространением данной мошеннической схемы в МВД настоятельно рекомендует гражданам проявлять бдительность: не вводить платежные данные на непроверенных интернет-страницах и не переходить по QR-кодам, присланным незнакомцами в мессенджерах.

Ранее в Роскачестве назвали новую схему обмана перед праздником 23 февраля. Злоумышленники запустили массовую рассылку от имени маркетплейсов. В письме женщинам предлагается пройти тест и указать информацию о своем партнере.

Ссылка в письме ведет на фишинговый сайт, который полностью копирует дизайн популярных маркетплейсов. После ввода данных злоумышленники получают доступ к реальному аккаунту жертвы, к которому почти всегда привязана банковская карта.