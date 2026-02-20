График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 февраля, 16:45

Безопасность

Проект "Перезвони сам" и ГУ МВД по Москве предупредили о новой схеме обмана

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проект "Перезвони сам" и Главное управление МВД по Москве предупредили горожан о новой схеме мошенничества, нацеленной на молодых людей. Предостережение размещено на портале мэра и правительства столицы.

Злоумышленники, используя сайты знакомств, вступают в переписку с юношами из разных регионов России, выдавая себя за девушек. Они присылают ссылку якобы на свои фотографии, открыв которую пользователь видит уведомление о необходимости принять условия использования сайта. После этого начинается передача личных данных с телефона. Отменить это действие невозможно.

Следующим шагом аферисты звонят молодым людям и представляются сотрудниками силовых структур. В разговоре они утверждают, что личная информация пользователя якобы попала к "вражеским спецслужбам", которые будут использовать ее и геолокацию для планирования диверсий.

Таким образом мошенники запугивают жертву и вынуждают ее подписать соглашение о выполнении нескольких поручений "для помощи в поимке преступников или расследовании". В числе таких поручений – получение денег от пенсионеров в других регионах и перевод их в криптовалюту. В качестве последнего задания злоумышленники могут попросить совершить поджог служебных автомобилей или зданий.

Однако за такие правонарушения следователи могут возбудить уголовные дела по статьям 205 ("Террористический акт"), 30 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и 167 ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества") УК РФ.

В связи с этим МВД предупредило, что подобные преступные действия могут привести к крайне серьезным последствиям, вплоть до пожизненного заключения. Ведомство призвало оказавшихся в такой ситуации жертв не выполнять никаких инструкций от незнакомцев и немедленно сообщить о случившемся в полицию.

"Правоохранительные органы во всем разберутся, помогут вам выйти из-под психологического давления и прекратить манипуляции злоумышленников, а также примут меры для их задержания. Помните: представители официальных ведомств и организаций не будут запугивать или просить совершить противоправные действия", – напомнила руководитель проекта "Перезвони сам" Валентина Шилина.

Ранее сообщалось, что в преддверии Дня защитника Отечества 23 февраля мошенники стали массово использовать схемы, играющие на желании граждан сделать подарок. Одной из самых распространенных стала схема с фейковыми интернет-магазинами.

В частности, они предлагают "эксклюзивные" скидки на гаджеты, военную атрибутику или парфюмерию, маскируясь под сайты известных брендов. После оплаты покупатель либо не получает товар, либо ему приходит подделка без возможности возврата.

"Техно": насколько телефоны защищены от взлома

Читайте также


безопасность

Главное

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

Что будет с ценами на технику в РФ весной 2026 года?

Ноутбуки и смартфоны могут подорожать

Больше других поднимутся в цене девайсы с увеличенным объемом памяти

Читать
закрыть

К чему приведет введение акцизов на фастфуд и сладости в РФ?

Необходимость таких мер объяснили критической ситуацией с пищевым поведением россиян

Однако эксперты уверены: это может разогнать инфляцию на все продукты

Читать
закрыть

К чему приведет онлайн-взыскание долгов за ЖКУ?

Мера направлена на цифровизацию уже действующей процедуры

Получится автоматизировать электронную подачу документов в суд при возникновении задолженности

Читать
закрыть

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика