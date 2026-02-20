Проект "Перезвони сам" и ГУ МВД по Москве предупредили о новой схеме обмана

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проект "Перезвони сам" и Главное управление МВД по Москве предупредили горожан о новой схеме мошенничества, нацеленной на молодых людей. Предостережение размещено на портале мэра и правительства столицы.

Злоумышленники, используя сайты знакомств, вступают в переписку с юношами из разных регионов России, выдавая себя за девушек. Они присылают ссылку якобы на свои фотографии, открыв которую пользователь видит уведомление о необходимости принять условия использования сайта. После этого начинается передача личных данных с телефона. Отменить это действие невозможно.

Следующим шагом аферисты звонят молодым людям и представляются сотрудниками силовых структур. В разговоре они утверждают, что личная информация пользователя якобы попала к "вражеским спецслужбам", которые будут использовать ее и геолокацию для планирования диверсий.

Таким образом мошенники запугивают жертву и вынуждают ее подписать соглашение о выполнении нескольких поручений "для помощи в поимке преступников или расследовании". В числе таких поручений – получение денег от пенсионеров в других регионах и перевод их в криптовалюту. В качестве последнего задания злоумышленники могут попросить совершить поджог служебных автомобилей или зданий.

Однако за такие правонарушения следователи могут возбудить уголовные дела по статьям 205 ("Террористический акт"), 30 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и 167 ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества") УК РФ.

В связи с этим МВД предупредило, что подобные преступные действия могут привести к крайне серьезным последствиям, вплоть до пожизненного заключения. Ведомство призвало оказавшихся в такой ситуации жертв не выполнять никаких инструкций от незнакомцев и немедленно сообщить о случившемся в полицию.

"Правоохранительные органы во всем разберутся, помогут вам выйти из-под психологического давления и прекратить манипуляции злоумышленников, а также примут меры для их задержания. Помните: представители официальных ведомств и организаций не будут запугивать или просить совершить противоправные действия", – напомнила руководитель проекта "Перезвони сам" Валентина Шилина.

Ранее сообщалось, что в преддверии Дня защитника Отечества 23 февраля мошенники стали массово использовать схемы, играющие на желании граждан сделать подарок. Одной из самых распространенных стала схема с фейковыми интернет-магазинами.

В частности, они предлагают "эксклюзивные" скидки на гаджеты, военную атрибутику или парфюмерию, маскируясь под сайты известных брендов. После оплаты покупатель либо не получает товар, либо ему приходит подделка без возможности возврата.