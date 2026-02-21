Собянин: проект "Мосволонтер" объединил почти 1,6 миллиона горожан

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проекту "Мосволонтер" исполнилось 12 лет. За эти годы он объединил более 1,58 миллиона горожан, рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

По его словам, крупнейший ресурсный центр смог сформировать свыше 2,5 тысячи волонтерских корпусов и организовать десятки тысяч событий и проектов.

"Волонтеры помогали проводить на самом высоком уровне многие международные, федеральные и городские мероприятия – от чемпионата мира по футболу 2018 года до Международной выставки-форума "Россия". В год 80-летия победы в Великой Отечественной войне заботились о ветеранах, поддерживали участников СВО", – отметил мэр столицы.

Одним из популярных проектов центра стал "Москва помогает". Он был организован для поддержки участников СВО, жителей новых и приграничных территорий. За четыре года волонтеры смогли собрать около 5 миллионов единиц гумпомощи.

Вместе с тем благодаря серии мероприятий "Время добра" можно попробовать себя в разных направлениях оказания помощи. Участниками конкурса "Доброе сердце столицы", направленного на поощрение активных волонтеров и поддержку их социально значимых инициатив, стали более 90 тысяч человек. При этом лучшие из них получают знак отличия "Волонтер Москва".

"Мосволонтер" постоянно расширяет свою инфраструктуру. В столице уже работает 10 волонтерских центров "Доброе место". В них делают первые шаги в добровольчестве, приносят макулатуру и пластик на переработку и зоотовары для столичных приютов", – указал Собянин.

Празднование 12-летия проекта состоится в два этапа. 20 февраля заработала выставка "Портрет героя СВО" и прошел квиз "Про добро", а 15 марта во всех волонтерских центрах "Доброе место" стартует марафон "12 лет добрых дел".

Ранее "Мосволонтер" открыл новые обучающие программы для добровольцев. Они станут важным подспорьем для тех, кто ориентирован на организацию и поддержку волонтерской деятельности в школах, компаниях и городских учреждениях. Кроме того, в столице активно развивается сообщество наставников, многие из которых являются участниками образовательных программ "Мосволонтера" прошлых лет.

