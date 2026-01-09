Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 января, 14:05

Мэр Москвы

Собянин: к волонтерскому движению присоединились больше 180 тысяч москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин рассказал в мессенджере MAX, что в прошлом году к волонтерскому движению присоединились свыше 180 тысяч москвичей разных возрастов, в том числе школьники и пенсионеры.
 
По словам мэра, в настоящее время для волонтеров разрабатываются новые площадки, где они смогут делиться своими идеями, проводить встречи и общаться. На данный момент в Москве функционирует 10 многофункциональных пространств. В частности, в столичных округах с 2022 года развивается сеть "Добрых мест".
 
Собянин напомнил, что в 2025-м на севере Москвы было открыто "Доброе место. Нева". Также в Куркине появился волонтерский центр.

Кроме того, мэр отметил незаменимую помощь добровольцев при организации фестивалей, соревнований, социальных акций и иных проектов в городе. Например, в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне они активно участвовали в приуроченных к дате мероприятиях.
 
Помимо этого, волонтеры самостоятельно доставляли гумпомощь в новые и приграничные регионы в рамках проекта "Москва помогает".
 
"Объединяет сообщество волонтеров и масштабирует их опыт крупнейший ресурсный центр в России "Мосволонтер", – заключил Собянин.

Ранее мэр рассказал о работе волонтеров в год 80-летия Победы в ВОВ. По его словам, в патриотических мероприятиях в честь данного события приняли участие свыше 25 тысяч московских добровольцев. Они оказывали помощь как на площадках, так и рядом с историческими памятниками, в концертных залах и на Красной площади.
 
В частности, добровольцы поздравляли ветеранов, ухаживали за мемориалами, дарили жителям и гостям столицы георгиевские ленты, раздавали письма-треугольники с историями о героях и помогали собирать гумпомощь для участников спецоперации.

Собянин: более 25 тыс московских волонтеров участвовали в патриотических мероприятиях

Читайте также


мэр Москвыобществогород

Главное

Как сохранить здоровье волос зимой?

В мороз важно покрывать волосы головным убором

Стоит пользоваться масками для волос и включать в помещении увлажнитель воздуха

Читать
закрыть

Почему соевое мясо нельзя употреблять без ограничений?

В соевых бобах много растительных аналогов гормонов

Они влияют на работу щитовидной железы и на репродуктивную функцию

Читать
закрыть

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика