Собянин: к волонтерскому движению присоединились больше 180 тысяч москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин рассказал в мессенджере MAX, что в прошлом году к волонтерскому движению присоединились свыше 180 тысяч москвичей разных возрастов, в том числе школьники и пенсионеры.



По словам мэра, в настоящее время для волонтеров разрабатываются новые площадки, где они смогут делиться своими идеями, проводить встречи и общаться. На данный момент в Москве функционирует 10 многофункциональных пространств. В частности, в столичных округах с 2022 года развивается сеть "Добрых мест".



Собянин напомнил, что в 2025-м на севере Москвы было открыто "Доброе место. Нева". Также в Куркине появился волонтерский центр.

Кроме того, мэр отметил незаменимую помощь добровольцев при организации фестивалей, соревнований, социальных акций и иных проектов в городе. Например, в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне они активно участвовали в приуроченных к дате мероприятиях.



Помимо этого, волонтеры самостоятельно доставляли гумпомощь в новые и приграничные регионы в рамках проекта "Москва помогает".



"Объединяет сообщество волонтеров и масштабирует их опыт крупнейший ресурсный центр в России "Мосволонтер", – заключил Собянин.

Ранее мэр рассказал о работе волонтеров в год 80-летия Победы в ВОВ. По его словам, в патриотических мероприятиях в честь данного события приняли участие свыше 25 тысяч московских добровольцев. Они оказывали помощь как на площадках, так и рядом с историческими памятниками, в концертных залах и на Красной площади.



В частности, добровольцы поздравляли ветеранов, ухаживали за мемориалами, дарили жителям и гостям столицы георгиевские ленты, раздавали письма-треугольники с историями о героях и помогали собирать гумпомощь для участников спецоперации.

