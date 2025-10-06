Более 14 тысяч москвичей подали заявки в волонтерский корпус 80-летия Победы

Фото: пресс-служба КОСиМП

С начала года более 14 тысяч москвичей стали участниками Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы и приняли участие в 500 патриотических мероприятиях. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Среди них вице-мэр выделила торжественные события в честь Дня Победы, а также памятные акции, посвященные началу Великой Отечественной войны (ВОВ).

"Они стали незаменимыми помощниками при организации и проведении мероприятий: сопровождали ветеранов, координировали гостей, проводили мастер-классы и исторические викторины. Набор желающих продолжается", – отметила заместитель мэра Москвы.

Волонтеры продолжат активно участвовать в мероприятиях, посвященных юбилейной дате, до конца года. Большинство из них состоялось в мае. Помимо празднования Дня Победы, в городе прошло множество акций.

Например, на 25 столичных площадках волонтеры раздавали георгиевские ленточки как москвичам, так и туристам. В свою очередь, в парках "Зарядье", "Сокольники", "Ходынское поле", "Фили", "Красная Пресня", Парке Горького и саду "Эрмитаж" все желающие могли подписать открытки ветеранам ВОВ и участникам спецоперации.

Еще одна инициатива заключалась во вручении прохожим писем-треугольников, в которых рассказывалось о героях, чьи имена носят улицы Москвы. Проект охватил проспект Генерала Алексеева, сквер Гвардии Полковника Ерастова, улицы Маршала Рыбалко и Генерала Белова.

В июне волонтеры сопровождали посетителей иммерсивного музея под открытым небом, посвященного 80-й годовщине Парада Победы 1945 года на Красной площади. Добровольцы информировали гостей о программе мероприятия и помогали ориентироваться в экспозиции.

Помимо этого, большое количество участников привлекли акции "Москва. Белорусский вокзал. 22 июня 1941 года", "Линия памяти" и "Вахта памяти. Вечный огонь". Вместе с тем представители из международного корпуса активно участвовали в мероприятиях, приуроченных годовщинам освобождения Ленинграда от блокады и разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. В обязанности волонтеров в том числе входили организация мастер-классов, игр и доставка гуманитарной помощи в новые регионы России.

Причем для некоторых волонтеров этот проект стал ключевым в их добровольческой деятельности. Например, волонтер Полина Шмидт, присоединившаяся к корпусу в апреле, поделилась, что ее вдохновила идея сохранить историческую память и передать ее будущим поколениям, а также воспитать у молодежи патриотизм.

"Самые сильные впечатления я получила во время участия в акциях "Георгиевская лента", "Улицы героев" и "Спасибо герою". Эти мероприятия стали для меня примером невероятной сплоченности и дружелюбия, делом, которое заряжает особым чувством общности и цели", – добавила Шмидт.

В Москве 5 октября завершился осенний сезон волонтерского проекта "Время добра", объединивший более 3 тысяч москвичей. Участники провели 65 социально значимых мероприятий, включая акции ко Дню воссоединения новых регионов и Дню старшего поколения.

Более половины мероприятий были направлены на помощь участникам СВО, их семьям, ветеранам и жителям новых регионов. Например, волонтеры передали в "Московский дом солдатского сердца" маскировочные сети, тактические браслеты, вязаные изделия и сувениры.