Многодетная мать основала благотворительный фонд и помогает бойцам СВО

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Жители столицы ежедневно передают гуманитарную помощь в новые и приграничные регионы России. Среди них – Инга Лыбо, многодетная мать из Москвы и основательница благотворительного фонда "Ева-Флоренсия", сообщает портал мэра и правительства города.

Женщина уже свыше трех лет передает в новые и приграничные регионы гуманитарные грузы. Вместе с волонтерами она закупает питьевую воду, одежду, детское питание и лекарства, плетет маскировочные сети, запускает акции поддержки и лично оказывает ее нуждающимся.

Каждый месяц Лыбо сама доставляет помощь нуждающимся. На ее счету 100 тонн груза для Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской, Херсонской, Белгородской и Курской областей.

Открыв свой фонд в 2019 году, женщина начала поддерживать детей, которые остались без попечения родителей, с ограниченными возможностями и их семьям. С 2022 года большую часть сил и ресурсов она перенаправила на помощь новым и приграничным регионам.

Запросы на помощь Лыбо получает напрямую от подразделений. Она привозит военнослужащим бронежилеты, тактические разгрузки, шлемы, дроны, одежду, обувь, аптечки, обогреватели и стиральный порошок. Объявления о необходимой помощи с перечнем товаров волонтер выкладывает в своем телеграм-канале. На ее призывы откликаются неравнодушные жители столицы.

Основательница фонда рассказала, что сбор помощи объединяет семьи и поколения, спасает жизни и приносит простую человеческую радость в города.

Лыбо подчеркивает, что помощь требуется не только военнослужащим, но и мирному населению, роженицам в перинатальных центрах и раненым в госпиталях. Для жителей новых и приграничных регионов волонтеры под руководством женщины собирают одежду, медикаменты, технику, мебель, кухонные принадлежности, а также детское питание и игрушки.

Также молодым мамам везут глюкозу, памперсы, молочные смеси и одноразовые простыни. В медицинские учреждения доставляют лекарства и принадлежности: инвалидные коляски, трости, костыли, бинты, шприцы, системы для капельниц и многое другое.

Всего в команде Лыбо шесть волонтеров, самый младший из них – ее восьмилетний внук. Кроме того, волонтерам регулярно приходят на помощь дети, друзья и партнеры. Ее старшая дочь приняла участие в закупке медицинской техники для Донецкого республиканского перинатального центра имени профессора В. К. Чайки.

Также российским бойцам активно помогают волонтеры Мещанского района Москвы. Например, 1 октября они отправили партию гуманитарной помощи в зону СВО, среди которой тысячи окопных свечей, 500 квадратных метров маскировочных сетей, 50 пар теплых носков и гигиенические средства.

