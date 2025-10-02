Активисты Мещанского района отправили в зону СВО уже 16 гуманитарных грузов

Фото: пресс-служба префектуры центрального административного округа города Москвы

Волонтеры Мещанского района Москвы 1 октября отправили партию гуманитарной помощи участникам специальной военной операции (СВО) столичного полка. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Горожане принесли в волонтерские пункты созданные своими руками и приобретенные вещи. Среди них тысячи окопных свечей, 500 квадратных метров маскировочных сетей, 50 пар теплых носков и гигиенические средства.

Изготовление и сбор гуманитарной помощи были инициированы муниципальным депутатом Кристиной Самсоненко и председателем Молодежной палаты Мещанского района Яном Романовым. Также материалы для маскировочных сетей и окопных свечей предоставили депутаты муниципального округа Мещанский, а помещение для волонтеров – досуговый центр "Мастерская идей". Всего в работе приняли участие более 30 активистов.

Кроме того, организаторы акции проводили мероприятия на окружной площадке масштабного городского проекта "Лето в Москве" в Фестивальном парке. В ходе них посетителей обучали плести маскировочное покрытие и рассказывали, какая помощь нужна военнослужащим.

Собранная гуманитарная помощь отправляется в зону СВО каждые два-три месяца. За все время активисты Мещанского района отправили уже 16 грузов. В них вошло более тысячи квадратных метров маскировочных сетей, 500 пар шерстяных носков, две тысячи сухих душей и пять тысяч блиндажных свечей. Также волонтеры передали автомобиль УАЗ и пять квадрокоптеров.

В досуговом центре "Мастерская идей" в изготовлении необходимых вещей еженедельно участвуют 18 человек. Они обеспечивают бесперебойное производство и обучают новичков.

Организаторы центра отмечают, что к команде волонтеров может присоединиться любой желающий. Принять участие в изготовлении предметов гуманитарной помощи или принести необходимые вещи можно по адресу проспект Мира, дом 68. Встречи проходят каждый понедельник с 17:00 до 19:00. Отправка следующей партии гуманитарного груза запланирована на начало декабря.

Также столичные волонтеры активно помогают жителям Мариуполя. В рамках осеннего сезона проекта "Время добра" в город было доставлено свыше девяти тонн гумпомощи. Необходимые вещи собирались в штабах проекта "Москва помогает" и через "Домики добра".