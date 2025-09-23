Как НКО помогают бойцам СВО и жителям новых регионов

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Жители столицы отправляют посылки с предметами первой необходимости, готовят подарки, пишут письма со словами поддержки и перечисляют средства на разные нужды через благотворительный сервис на портале mos.ru, передает портал мэра и правительства Москвы.

"Столичные некоммерческие организации (НКО) вместе с волонтерским сообществом делают все возможное, чтобы бойцы чувствовали поддержку жителей Москвы даже на расстоянии. Такая помощь всегда идет от чистого сердца, а это самый большой вклад в общее дело", – рассказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

С февраля 2022 года в Зеленограде работает инициативная группа, которая зарегистрировала автономную некоммерческую организацию "Центр помощи нуждающимся "ЛетитеБабочки". В составе центра в настоящее время функционируют 3 волонтерские группы: "Zелмаскировка", "Маскировка. Поддержим наших. Зеленоград" и "Свеча армейская. ZOV". Те, кто присоединился к этому движению, плетут камуфляжные сети и маскхалаты, шьют антидроновые одеяла и нарукавные повязки, изготавливают окопные свечи и сухой душ.

В центр "ЛетитеБабочки" входят более 600 человек. Среди них есть участники спецоперации, ветераны боевых действий. Волонтерские группы работают ежедневно.

Как рассказал руководитель организации Алексей Доминов, с 2022 года участники движения создали свыше 5 тысяч маскировочных сетей, отправили более 200 тонн гумпомощи, передали бойцам 2 мотоцикла, 4 автомобиля УАЗ и многое другое.

Все желающие могут ознакомиться с работой организации на фотовыставке в культурном центре "Зеленоград" по адресу Центральная площадь, дом 1, ежедневно до 9 октября с 10:00 до 21:00.

В свою очередь, АНО "Центр патриотического воспитания детей и молодежи "Герои нашей Родины" выбрала своей миссией просветительскую работу среди школьников и студентов. Участники организации знакомят с героями России. Центр проводит литературный конкурс "Расскажи о герое", работает над созданием энциклопедической серии книг.

С начала СВО по предложению центра дети стали писать письма бойцам, а директор НКО Олеся Иванова отвозила их на фронт. Во время поездок у женщины появилась идея создать портреты военнослужащих, чтобы подарить им частичку души. Первые 10 портретов написали добровольцы из столицы. В настоящее время акция охватила 75 российских регионов. Дети нарисовали свыше 5 тысяч портретов, которые были переданы бойцам СВО.

Стать участником акции может каждый желающий в возрасте от 3 до 22 лет. Для этого нужно связаться с организаторами на странице НКО в соцсети "ВКонтакте". Также можно оставить заявку на официальном сайте организации.

Помимо этого, сотрудники центра проводят в школах Москвы уроки "Разговор о важном" с участием героев. А также организовывают очные встречи с выдающимися личностями в помещениях сети коворкинг-центров НКО. Узнать о мероприятиях можно на странице центра в соцсети "ВКонтакте".

Помимо этого, участников и ветеранов боевых действий, жителей новых и приграничных регионов можно поддержать с помощью благотворительного сервиса на портале mos.ru. В прошлом году на портале создали спецкатегорию "Участникам боевых действий", где в настоящее время представлены фонды "Память поколений" и "Народный фронт. Все для победы!". С помощью благотворительного сервиса москвичи перевели за год уже более 21,4 миллиона рублей.

Фонд "Память поколений" направлен на помощь ветеранам ВОВ, боевых действий и тружеников тыла. Организация направляет средства на предоставление медпомощи, закупку лекарств, современных протезов и высокотехнологичных колясок. Кроме того, подопечные фонда проходят лечение и реабилитацию в профильных медучреждениях.

Организация "Народный фронт. Все для победы!" помогает солдатам и офицерам, находящимся на передовой. Средства выделяют на приобретение необходимой техники и ее ремонт. Также волонтеры собирают и передают гуманитарную помощь жителям новых и приграничных регионов, пострадавшим от боевых действий.

Поддержка проекта доступна каждому желающему. Чтобы это сделать, можно перевести любую сумму на странице проекта или при оплате обычных счетов в сервисе "Мои платежи". Если нажать на кнопку "Помочь всем", тогда деньги будут распределены между организациями из категории "Участникам боевых действий".

Ранее сообщалось, что участники гастрофестиваля, приуроченного ко Дню города, помогли бойцам спецоперации. Предприниматели передали часть выручки, медикаменты и продукты.

Например, компания ресторатора Артема активно участвует в жизни Москвы. Он отметил, что ежемесячно его компания передает не менее 10% от выручки для поддержки военнослужащих. Артем подчеркнул, что его бизнес сам приобретет и упаковывает бинты, перекись, зеленку, медикаменты и передает волонтерам или перечисляет средства в благотворительные организации.

