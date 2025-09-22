Фермер с Алтая отправляет бойцам СВО мед свежей качки

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Участница межрегиональных московских ярмарок Людмила регулярно помогает участникам СВО, передавая на фронт мед с собственной пасеки на Алтае. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Предпринимательница рассказала, что в каждую свою поездку в столицу она берет больше продукции, чем планирует продать. По ее словам, в Москве проще найти добровольцев и волонтеров, которые смогут передать мед бойцам, пациентам госпиталей и жителям приграничных территорий.

Людмила рассказала, что из села, где она живет, ушли на фронт несколько человек. Некоторые из них уже вернулись домой.

"Они не рассказывают, как там, да и не нужно этого знать, чтобы начать помогать. Я делаю это не потому, что кто-то попросил, а потому что так говорит мне сердце", – рассказала женщина.

Алтайский мед уникален разнообразием медоносов, накапливающих максимальное количество эфирных масел из-за большой разницы дневных и ночных температур. В сезон качки меда на пасеке Людмилы собирают до 10 тонн продукта.

Участники гастрономического фестиваля, приуроченного ко Дню города, также помогают бойцам СВО. Предприниматели передают часть выручки, медикаменты и продукты. К примеру, одна из компаний отдает не меньше 10% от выручки на поддержку участников СВО.

В свою очередь, волонтеры организации "Золотые руки ангела" из Кунцева направили в зону СВО очередную партию гуманитарной помощи – первые 10 противотепловизорных покрывал, которые были сшиты по новой уникальной технологии.