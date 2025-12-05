Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 декабря, 10:12

Транспорт

Более 30 вагонов серии "Москва-2024" поставили в столичное метро в ноябре

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столичный метрополитен в ноябре этого года поставили 32 вагона серии "Москва-2024". Об этом сообщает телеграм-канал Дептранса Москвы.

Благодаря поставкам обновили свыше 50% поездов Замоскворецкой линии. Кроме этого, 80% парка Московского метрополитена составляют новые и современные подвижные составы.

За весь 2025 год столичное метро получит 312 вагонов. В их число войдут дополнительно закупленные современные поезда серии "Москва-2026".

По словам заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, московское метро является лидером среди метрополитенов Европы и Америки по темпу обновления подвижного состава.

По планам, к 2030 году парк метро на 90% будет состоять из современных поездов. Чтобы это осуществить, в ближайшие 2 года закупят свыше 700 вагонов "Москвы-2026". Они будут курсировать по Замоскворецкой и Рублево-Архангельской линиям.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что для Центрального транспортного узла закупят 15 новых электропоездов. Несколько из них начнут курсировать в следующем году, а в полном составе они выйдут на рельсы до конца 2030 года.

ЦТУ проходит на территории 11 регионов страны и перевозит двух миллионов пассажиров в сутки. Обновление подвижного состава прямо влияет на комфорт поездок, отметил Собянин.

"Новости дня": поезд "Москва-2026" вышел на тестовый рейс в столичном метро

Читайте также


транспортметрогород

Главное

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

Как побывать на рабочем корпоративе и не опозориться?

В сочетании с праздником алкоголь порождает массу потенциально опасных для карьеры ситуаций

Стоит заранее ознакомиться с дресс-кодом, чтобы не выглядеть неуместно

Читать
закрыть

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика