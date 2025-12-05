Более 30 вагонов серии "Москва-2024" поставили в столичное метро в ноябре

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столичный метрополитен в ноябре этого года поставили 32 вагона серии "Москва-2024". Об этом сообщает телеграм-канал Дептранса Москвы.

Благодаря поставкам обновили свыше 50% поездов Замоскворецкой линии. Кроме этого, 80% парка Московского метрополитена составляют новые и современные подвижные составы.

За весь 2025 год столичное метро получит 312 вагонов. В их число войдут дополнительно закупленные современные поезда серии "Москва-2026".

По словам заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, московское метро является лидером среди метрополитенов Европы и Америки по темпу обновления подвижного состава.

По планам, к 2030 году парк метро на 90% будет состоять из современных поездов. Чтобы это осуществить, в ближайшие 2 года закупят свыше 700 вагонов "Москвы-2026". Они будут курсировать по Замоскворецкой и Рублево-Архангельской линиям.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что для Центрального транспортного узла закупят 15 новых электропоездов. Несколько из них начнут курсировать в следующем году, а в полном составе они выйдут на рельсы до конца 2030 года.

ЦТУ проходит на территории 11 регионов страны и перевозит двух миллионов пассажиров в сутки. Обновление подвижного состава прямо влияет на комфорт поездок, отметил Собянин.