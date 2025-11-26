Форма поиска по сайту

26 ноября, 10:21

Мэр Москвы

Собянин: для Центрального транспортного узла будет закуплено 15 новых поездов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

15 новых электропоездов до конца 2030 года выйдут на маршруты Центрального транспортного узла (ЦТУ). Об этом заявил Сергей Собянин на своей странице в MAX.

Составы нового поколения закупят с привлечением средств казначейского инфраструктурного кредита – первые из них начнут курсировать уже в следующем году. Градоначальник отметил, что это является частью программы обновления подвижного состава ЦТУ, реализуемой по поручению Владимира Путина.
 
"Центральный транспортный узел объединяет 11 регионов и обеспечивает почти 75% пригородных ж/д перевозок страны – это больше двух миллионов пассажиров в сутки. Поэтому обновление подвижного состава напрямую влияет на удобство и комфорт поездок", – напомнил Собянин.

В текущем году завершено обновление всех поездов на Московских центральных диаметрах (МЦД), а в июне 2025 года по Ярославскому направлению Московской железной дороги (МЖД) начали курсировать современные "Иволги 4.0". К текущему моменту их число на этом маршруте достигло 9.
 
"До 2030 года будет поставлено 92 поезда. Таким образом, парк обновится полностью, средний возраст подвижного состава сократится до трех с половиной лет", – подчеркнул мэр Москвы.

Также в следующем году будут обновлены поезда на других маршрутах, которые связывают столицу с Калужской, Тульской и другими ближайшими областями. Проект предусматривает поставку около 100 современных поездов и рассчитан до 2035 года.

"Новые стандарты комфорта перевозки пассажиров будут внедрены на всем Центральном транспортном узле", – резюмировал градоначальник.

Ранее Собянин рассказывал о закупке 40 дополнительных вагонов для столичного метрополитена. Ожидается, что их поставят в метро до конца текущего года. Кроме того, в 2026 году планируется завершить начатый в 2024 году процесс обновления подвижного состава на Замоскворецкой линии.

мэр Москвытранспортгород

