Россия прекратила договоры с Канадой, Францией и Португалией в военной сфере

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении договоров с Канадой, Францией и Португалией в военной сфере. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

В распоряжении говорится, что соответствующее соглашение было подписано между СССР и Канадой 20 ноября 1989 года. Кроме того, аналогичные документы с Францией и Португалией были приняты 4 февраля 1994 года и 4 августа 2000 года соответственно.

Согласно документу, подписанному российским премьером, министерство иностранных дел обязано уведомить об этом решении канадскую, французскую и португальскую стороны.

Ранее в МИД сообщали, что соглашение между правительствами России и Литвы о взаимной защите капиталовложений было аннулировано. Таким образом, действие договора, подписанного в Москве 29 июня 1999 года, было прекращено 15 октября 2025 года.

