Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 декабря, 21:57

Политика

Россия прекратила договоры с Канадой, Францией и Португалией в военной сфере

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении договоров с Канадой, Францией и Португалией в военной сфере. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

В распоряжении говорится, что соответствующее соглашение было подписано между СССР и Канадой 20 ноября 1989 года. Кроме того, аналогичные документы с Францией и Португалией были приняты 4 февраля 1994 года и 4 августа 2000 года соответственно.

Согласно документу, подписанному российским премьером, министерство иностранных дел обязано уведомить об этом решении канадскую, французскую и португальскую стороны.

Ранее в МИД сообщали, что соглашение между правительствами России и Литвы о взаимной защите капиталовложений было аннулировано. Таким образом, действие договора, подписанного в Москве 29 июня 1999 года, было прекращено 15 октября 2025 года.

Читайте также


властьполитика

Главное

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

Как побывать на рабочем корпоративе и не опозориться?

В сочетании с праздником алкоголь порождает массу потенциально опасных для карьеры ситуаций

Стоит заранее ознакомиться с дресс-кодом, чтобы не выглядеть неуместно

Читать
закрыть

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика