08 декабря, 21:51

В мире

Испанку уволили за то, что она приходила на работу слишком рано

Фото: 123RF.com/rh2010

В Испании женщину, работавшую в курьерской службе, уволили за то, что она приходила на работу слишком рано. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Oddity Central.

По данным СМИ, женщина на постоянной основе приходила на работу между 06:45 и 07:00, в то время как по трудовому договору смена начиналась в 07:30. Руководство посчитало нарушением порядка то, что сотрудница начинала работать раньше коллег.

В материале сказано, что сотрудница продолжила приходить на работу раньше даже после первого предупреждения в 2023 году. В итоге компания решила уволить ее, так как, по мнению руководства, у нее не было важных задач в столь раннее время, значит, она не приносила пользы.

Женщина обратилась в общественный суд Аликанте с целью оспорить увольнение, однако судья встал на сторону работодателя, признав ее действия "серьезным нарушением". В решении сказано, что игнорирование сотрудницей просьб руководства подорвало доверительные отношения между сторонами.

Ранее в Китае сотрудника уволили из-за данных приложения по подсчету шагов, которые противоречили его больничному листу.

Несмотря на то что в день больничного мужчина прошел более 16 тысяч шагов, суд признал увольнение незаконным, встав на сторону сотрудника и указав на неправомерность использования работодателем личных данных работника.

