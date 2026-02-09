Ученый Эйсмонт: город на Луне будут строить роботы с помощью лунных материалов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Будущий город на Луне, строительство которого ранее анонсировал американский миллиардер Илон Маск, будут создавать роботы, используя лунные материалы. Такое мнение в беседе с изданием "Абзац" высказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

По его словам, роботы будут задействованы в возведении города в максимальной степени, поэтому их разработка является одной из приоритетных задач. При этом управлять ими будут ученые с Земли.

Эйсмонт также рассказал, что лунные материалы в целом считаются пригодными для возведения сооружений. Он отметил, что ориентироваться стоит именно на них, поскольку доставка материалов с Земли будет стоить недешево.

Научный сотрудник верит в способность Маска реализовать идею, несмотря на большое количество вызовов.

"Представляются такие сооружения как купола, также подлунная должна быть структура. Материалы другие, притяжение другое, атмосферы нет, температура меняется там плюс-минус 150 градусов – это все вызовы. И вот как справится с ними – посмотрим", – сказал Эйсмонт.

Однако миллиардер, по его мнению, преследует не только научную, но и коммерческую цель. В будущем после освоения появится возможность доставлять с Луны редкоземельные материалы.

Специалист также напомнил, что идея о постройке города на единственном естественном спутнике Земли уже не нова. Впервые об этом задумывался еще советский ученый Сергей Королев.

Маск недавно написал в соцсети Х, что принадлежащая ему корпорация SpaceX сместила фокус на строительство саморазвивающегося города на Луне. По прогнозам бизнесмена, достичь этого можно менее чем за 10 лет. Луной при этом компания ограничиваться не планирует – по словам миллиардера, SpaceX также будет стремиться построить город на Марсе и начнет делать это примерно через 5–7 лет.

Ранее сообщалось, что SpaceX намерена совершить первую беспилотную посадку космического корабля Starship на Луну в марте 2027 года. Как писала газета The Wall Street Journal, достижение цели станет для компании непростой задачей и потребует частых испытательных запусков корабля.

По информации издания, корпорация решила сосредоточиться на реализации лунной программы и отказалась от амбиций по отправке корабля к Марсу.