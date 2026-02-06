Bloomberg: астронавты NASA будут использовать iPhone для съемки Луны

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Астронавты NASA будут использовать iPhone для съемки Луны, сообщает Bloomberg.

Экипажи предстоящих лунных и орбитальных миссий впервые получат смартфоны Apple для документирования полетов. Глава NASA на своей странице в Х отметил, что члены миссий смогут запечатлеть "особенные моменты" не только для своих семей, но и поделиться ими со всем миром.

"Мы бросили вызов многолетним процессам и подготовили современное оборудование для космических полетов в кратчайшие сроки", – указал он.

Представители агентства также уточнили, что в будущем могут быть сертифицированы другие устройства, но сейчас выбор остановлен на последних моделях iPhone. Это редкое событие для NASA, поскольку обычно в космосе не используются серийные коммерческие продукты.

В СМИ отметили, что данное решение отражает новый курс администрации агентства, который направлен на сокращение бюрократии и активное внедрение технологий частного сектора, чтобы ускорить работу NASA.

Ранее заместитель руководителя агентства Амит Кшатрия заявил, что российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) готовы при необходимости оказать помощь в работе с американскими системами орбитальной станции. По его словам, космонавты из России обладают необходимой квалификацией для работы с американским сегментом МКС.

