Экипаж Crew-11 досрочно возвращается с МКС из-за проблем со здоровьем у астронавта

Фото: depositphotos/3DSculptor

Экипаж коммерческой миссии Crew-11 будет возвращен с Международной космической станции (МКС) раньше запланированного срока из-за проблем со здоровьем у одного из членов экспедиции. Об этом сообщил глава НАСА Джаред Айзекман во время пресс-конференции.

Отмечается, что состояние астронавта в настоящее время стабильно, однако в интересах безопасности экипажа принято решение о досрочном возвращении. Личность члена экипажа, а также характер проблем со здоровьем, не раскрываются.

Также ранее в НАСА сообщили о переносе запланированного на четверг, 8 января, выхода в открытый космос по причине "проблемы медицинского характера" у одного из астронавтов.

Позднее, ссылаясь на космическое агентство, специализированное издание Spaceflight Now подтвердило, что рассматривается вопрос о досрочном завершении всей миссии Crew-11.

До этого стало известно, что правительство одобрило переговоры "Роскосмоса" и НАСА о перекрестных полетах. При этом предложение "Роскосмоса" о проведении переговоров было согласовано с МИД РФ и другими заинтересованными федеральными ведомствами.

