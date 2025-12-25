ВКС РФ успешно запустили ракету "Союз-2.1а" с космодрома Плесецк

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Космические войска успешно запустили ракету-носитель среднего класса "Союз-2.1а" с аппаратом на борту с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, пуск ракеты состоялся в 17:11 по московскому времени 25 декабря.

Месяц назад с космодрома Плесецк отправилась ракета-носитель легкого класса "Ангара-1.2". Вместе с ней в космос также запустили аппараты.

Ранее на космодроме Восточный был введен в эксплуатацию стартовый стол для ракет-носителей тяжелого класса семейства "Ангара". При этом в рамках строительства стартового комплекса специалисты сдали еще 37 объектов. Речь идет о командном пункте, технологическом блоке и хранилище кислорода и азота, а также об укрытиях для обслуживающего персонала, заправочной эстакаде и ряде других сооружений.

О старте производства трех модернизированных ракет "Ангара-А5" было объявлено в июне. Для их изготовления "Роскосмос" заключил госконтракт с Центром Хруничева. Ракеты-носители будут использованы для запуска модулей новой Российской орбитальной станции.

