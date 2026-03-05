Форма поиска по сайту

05 марта, 08:25

Город

Два коммерческих помещения выставлены на торги в ЗелАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Два коммерческих помещения свободного назначения выставили на открытые торги в Зеленоградском административном округе (ЗелАО). Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

По его словам, объекты могут быть интересны как бизнесменам, которые планируют открыть свое дело в районах с развитой инфраструктурой и сформированной застройкой, так и инвесторам, рассматривающим сдачу недвижимости в аренду.

Выставленные на аукционы помещения имеют площадь 39,5 и 132,9 квадратного метра. Они находятся по адресам район Силино, корпус 1106, и район Старое Крюково, корпус 901б. Одно из них расположено в подвале, а другое – на первом этаже.

У объектов свободное назначение, поэтому победители торгов могут их использовать для реализации любых проектов. Заявочные кампании продлятся до 10 и 16 марта в зависимости от лота, сами торги состоятся 17 и 25 марта, указал Пуртов.

Ранее столица выставила на аукционы два коммерческих помещения в Ховрине. Площадь объектов составляет 84 и 97,7 "квадрата". Они расположены рядом с Северо-Восточной хордой, станцией Грачевская МЦД-3 и парком.

"Торги Москвы": объекты в ЗАО

