05 марта, 16:54

Регионы

Спасатели вытащили ребенка из стиральной машины в Казани

Фото: МАХ/"ГУ МЧС России по Республике Татарстан"

Спасатели помогли двухлетнему ребенку, который застрял в стиральной машине в Казани. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану.

По данным ведомства, в одной из квартир мальчик залез в барабан стирального устройства, однако самостоятельно выбраться уже не смог. Прибывшие на место ЧП специалисты зонального поисково-спасательного отряда № 2 Поисково-спасательной службы республики вытащили его. В результате ребенок не пострадал.

Спасатели напомнили, что главную опасность для ребенка дома представляет электричество. Родителей призвали закрыть все неиспользуемые розетки специальными накладками и следить, чтобы не было оголенных проводов.

Еще одной опасностью специалисты назвали окна, на которые необходимо установить специальные блокираторы. В качестве третьей опасности они выделили колюще-режущие предметы, а в качестве четвертой – лекарства и бытовую химию.

Спасатели порекомендовали постоянно проводить беседы с ребенком на темы угрозы огня, опасных предметов и таблеток.

Ранее в Приморском крае мальчик оказался в реанимации после того, как случайно выбил средство для очистки труб. Раствор находился в бутылке из-под газированного напитка.

Состояние пациента оценивалось как тяжелое, были диагностированы химический ожог слизистой ротоглотки и пищевода, интоксикация и выраженный болевой синдром.

