Подмосковные врачи спасли девочку, которая проглотила магнитные шарики

Фото: mz.mosreg.ru

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) спасли 4-летнюю девочку, которая проглотила магнитные шарики. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.

Ребенок поступил в медучреждение с сильной рвотой. До этого родители девочки заметили, что дома пропал конструктор из магнитных шариков.

Как рассказал врач детского хирургического отделения МОЦОМД Сергей Борисов, проведя исследования, медики обнаружили в тонком кишечнике ребенка сразу 30 шариков диаметром по 10 миллиметров. Было принято решение провести лапароскопическую операцию – достать детали конструктора через небольшие проколы.

После вмешательства юная пациентка почувствовала себя хорошо и была выписана на амбулаторное лечение.

Ранее врачи детской городской клинической больницы имени З. А. Башляевой спасли мальчика, который целиком проглотил оливку. Инородное тело застряло и разбухло, поэтому потребовалось проведение эндоскопии. Позже состояние ребенка нормализовалось и его выписали.

