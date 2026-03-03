Российские таможенники пресекли незаконный ввоз электроники на 100 млн руб

Фото: customs.gov.ru

Российские таможенники пресекли незаконный ввоз в страну электронной техники. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы РФ.

По данным ведомства, следующую из Белоруссии фуру остановили в районе деревни Бывальское Смоленской области. Согласно документам, в грузовом отсеке перевозили товары народного потребления.

Во время осмотра товаров, помимо указанного содержимого, таможенники нашли мобильные телефоны и аксессуары к ним, смарт-часы, ноутбуки, планшеты и ТВ-приставки.

"Товаросопроводительные документы, в том числе подтверждающие факты декларирования и уплаты таможенных платежей, отсутствовали", – уточнили в ФТС.

Специалисты выяснили, что стоимость электроники превысила 97,6 миллиона рублей, а сумма таможенных платежей, подлежащих уплате, – около 20 миллионов.

В отношении владельца груза возбуждено уголовное дело по статье "Уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное в особо крупном размере". Ему может грозить до 5 лет лишения свободы.

Ранее в столичном аэропорту Внуково таможенники пресекли контрабанду ювелирных изделий на сумму 18,5 миллиона рублей. Незадекларированные товары инспекторы выявили в багаже гражданки Азербайджана, которая прибыла из Дубая. В ее чемодане нашли 5 колец из белого металла с камнями.