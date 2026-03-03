Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 марта, 15:17

Происшествия

Российские таможенники пресекли незаконный ввоз электроники на 100 млн руб

Фото: customs.gov.ru

Российские таможенники пресекли незаконный ввоз в страну электронной техники. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы РФ.

По данным ведомства, следующую из Белоруссии фуру остановили в районе деревни Бывальское Смоленской области. Согласно документам, в грузовом отсеке перевозили товары народного потребления.

Во время осмотра товаров, помимо указанного содержимого, таможенники нашли мобильные телефоны и аксессуары к ним, смарт-часы, ноутбуки, планшеты и ТВ-приставки.

"Товаросопроводительные документы, в том числе подтверждающие факты декларирования и уплаты таможенных платежей, отсутствовали", – уточнили в ФТС.

Специалисты выяснили, что стоимость электроники превысила 97,6 миллиона рублей, а сумма таможенных платежей, подлежащих уплате, – около 20 миллионов.

В отношении владельца груза возбуждено уголовное дело по статье "Уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное в особо крупном размере". Ему может грозить до 5 лет лишения свободы.

Ранее в столичном аэропорту Внуково таможенники пресекли контрабанду ювелирных изделий на сумму 18,5 миллиона рублей. Незадекларированные товары инспекторы выявили в багаже гражданки Азербайджана, которая прибыла из Дубая. В ее чемодане нашли 5 колец из белого металла с камнями.

В Шереметьево женщину оштрафовали на 1,5 млн рублей за незадекларированные украшения

Читайте также


происшествия

Главное

Почему у россиян снизился уровень цифровой грамотности?

Снижение связано с демографической динамикой

Еще один ключевой фактор – активное развитие технологий, в том числе ИИ

Читать
закрыть

Как изменятся продукты и цены после введения новых ГОСТов?

Потребитель сможет доверять тому, что лежит на полке

Увеличение стоимости товаров, изготовленных по ГОСТу, будет в пределах уровня инфляции

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от "схемы Долиной" на авторынке?

При продаже дорогостоящего имущества важна медицинская экспертиза о вменяемости продавца

Сделку необходимо фиксировать юристам

Читать
закрыть

Какие астрономические явления ждут россиян в 2026 году?

12 августа пройдет парад планет

13 и 14 декабря 2026 года жители смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды

Читать
закрыть

Что будет с турпотоком россиян на Ближний Восток?

Если конфликт не затянется, россияне не откажутся от поездок в страны Ближнего Востока

В среднем туристы помнят о негативных событиях в том или ином регионе около трех недель

Читать
закрыть

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика