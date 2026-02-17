Форма поиска по сайту

17 февраля, 11:00

Происшествия

Таможенники пресекли попытку ввоза в страну 30 килограммов радиоактивных бусин из Китая

Фото: пресс-служба Центральной почтовой таможни

На Казанском почтовом таможенном посту была пресечена попытка ввоза в страну радиоактивных материалов. Об этом сообщила пресс-служба Центральной почтовой таможни.

В ходе досмотра посылок, поступивших из Китая, сотрудники таможни выявили 30 килограммов бусин, предназначенных для изготовления бижутерии. Установлено, что уровень гамма-излучения данной продукции превышал допустимые нормы более чем в 15 раз.

Два из обнаруженных почтовых отправлений были направлены в адрес жительницы Санкт-Петербурга. Внутри посылки были обнаружены заготовки для изготовления украшений.

Они представляли собой нити, на которые были нанизаны разноцветные каменные бусины, и были упакованы в 235 герметичных пакетов. Согласно сопроводительным документам, отправитель декларировал содержимое как стеклянные украшения.

После срабатывания радиационных датчиков, таможенники провели проверку, которая показала, что уровень ионизирующего излучения на поверхности упаковок достигает 1,23 мкЗв/ч. Спектрометрический анализ подтвердил наличие в товаре радиоактивного изотопа торий-232 (Th-232) и бета-частиц. Посылки были возвращены в страну отправления.

Ранее сообщалось, что иностранный турист пытался вывезти из России в Китай когти медведя. Дериваты пассажир спрятал в одежде. Он рассказал, что приобрел части животного на рынке во Владивостоке, отдав за них 2 тысячи рублей.

