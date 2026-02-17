Форма поиска по сайту

17 февраля, 11:48

Происшествия

Пожар произошел в Напольном проезде на востоке Москвы

Видео: Москва 24

Пожар произошел в Напольном проезде на востоке столицы. Кадры ЧП есть в распоряжении Москвы 24.

В настоящее время огнем охвачено многоэтажное жилое здание. Как отметили соседи, система дымоудаления в доме якобы не работает должным образом, что привело к сильному задымлению всего подъезда.

На место происшествия прибыли экстренные службы. Детали инцидента уточняются.

"К настоящему моменты спасены трое человек", – добавил собеседник Агентства "Москва".

Ранее возгорание произошло в офисном центре "Прииск" днем 16 февраля. Пожарные полностью ликвидировали возгорание на площади 80 квадратных метров. Всего были спасены 16 человек, 6 из которых передали для осмотра медикам.

До этого крупный пожар в жилом доме в центре Москвы произошел вечером 10 февраля. Он охватил лестничные пролеты в одном из подъездов с восьмого по первый этаж.

