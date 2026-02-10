9 человек пострадали при пожаре в жилом доме в центре Москвы

Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В результате пожара в жилом доме в центре Москвы пострадали 9 человек. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по столице Вадим Уваркин.

"По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений происходило загорание лифтовой шахты, лестничных клеток с 1-го по 8-й этаж в четвертом подъезде жилого дома. Пожар ликвидирован на площади 300 квадратных метров", – приводит его слова ТАСС.

По словам Уваркина, всего были спасены 37 человек. В тушении пожара участвовали 95 человек личного состава и 27 единиц техники.

Крупный пожар в жилом доме в центре Москвы произошел вечером 10 февраля. Он охватил лестничные пролеты в одном из подъездов.

В связи с инцидентом временно перекрыли движение на участке Пресненского Вала от улицы Красной Пресни до Ходынской. Также скорректировали маршруты городского транспорта 418, м32 и м34.

СК РФ начал доследственную проверку по факту пожара. На месте происшествия проводятся необходимые мероприятия. Кроме того, столичная прокуратура также осуществляет надзор за ходом процессуальной проверки и обеспечением жилищных прав жильцов.