Движение перекрыто на участке Пресненского Вала из-за пожара в доме

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

В Москве на участке Пресненского Вала перекрыто движение из-за пожара в жилом доме. Об этом сообщил столичный Дептранс в телеграм-канале.

"От улицы Красной Пресни до улицы Ходынской (движение. – Прим. ред.) перекрыто в обоих направлениях. На месте работают оперативные службы города", – добавили в департаменте.

В настоящее время обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Водителей призвали выбирать пути объезда.

О пожаре в жилом доме в центре Москвы стало известно вечером 10 февраля. Огонь охватил лестницу с 1-го по 8-й этаж подъезде дома.