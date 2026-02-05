В Москве загорелся бизнес-центр, где находится редакция "Известий"

Фото: Москва 24

Пожар произошел в административном здании на юге Москвы, передает столичное управление МЧС.

Сотрудники ведомства ликвидируют возгорание по адресу Партийный переулок, дом 1, корпус 57, строение 3. В оперативных службах сообщили ТАСС, что очаг возгорания находится на третьем этаже бизнес-центра в сауне.

По данным оперативных служб, сейчас из здания эвакуировали около 200 человек. В оперативных службах добавили, что на место ЧП направят автобусы для тех, кто находится на улице.

Также в здании расположен холдинг "Национальная Медиа Группа", в который входит МИЦ "Известия", телеканалы РЕН ТВ и Пятый канал.

Ранее три человека погибли при пожаре на базе отдыха в урочище Бабик Бейского района Хакасии. Огонь распространился на площади 72 квадратных метра. К моменту прибытия пожарных гостевой дом сгорел полностью.

Тела погибших, а также пострадавшего мужчину спасатели обнаружили во время разбора завалов. По факту случившегося региональная прокуратура начала проверку исполнения закона о пожарной безопасности.

