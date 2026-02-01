Форма поиска по сайту

01 февраля, 09:40

Происшествия

Три человека погибли при пожаре на базе отдыха в Хакасии

Фото: телеграм-канал "МЧС по Республике Хакасия"

Три человека погибли в результате пожара в урочище "Бабик" Бейского района Хакасии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Возгорание на базе отдыха возникло в ночь на 1 февраля. Огонь распространился на площади 72 квадратных метров. К тому моменту, когда на место происшествия прибыли пожарные, гостевой дом сгорел полностью.

Во время разбора завалов огнеборцы обнаружили пострадавшего мужчину 2005 года рождения, а также тела еще троих мужчин. В настоящее время дознаватели выясняют причину пожара.

В свою очередь, региональная прокуратура по факту случившегося начала проверку исполнения закона о пожарной безопасности и иных документов, в ходе которой будут выявлены все обстоятельства инцидента, а также дана правовая оценка ЧП. По результатам надзорных мероприятий будут приняты меры реагирования.

Ранее пожар произошел в сауне в Прокопьевске. В результате погибли пять подростков, еще один человек пострадал.

Предварительно, площадь возгорания составила 70 квадратных метров, на месте работали 26 специалистов и пять единиц техники. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Новости мира: в Куршавеле ликвидировали пожар в бутике Rendez-Vous

происшествияпожаррегионы

