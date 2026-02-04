Актер Ченнинг Татум опубликовал фото из больницы

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/channingtatum

Американский актер Ченнинг Татум, известный по фильмам "Шаг вперед", "Мачо и ботан" и "Клятва", опубликовал в соцсети Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ) фото, сделанное в больнице.

На черно-белом снимке актер, одетый в больничную рубашку и медицинскую шапочку, лежит на кушетке со скрещенными руками.

"Еще один день. Новое испытание. Оно будет непростым. Но какая разница. Погнали", – подписал публикацию Татум.

В свою очередь, газета Daily Mail передала, что 45-летний Татум также показал рентгеновские снимки плеча, сделанные до и после операции. На них видно, как хирурги установили в ключицу винт, чтобы стабилизировать сустав.

Ранее жена американского актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг рассказала, что ее супруг не знает о деменции, поставленной ему в 2023 году. Из-за этого заболевания актеру пришлось завершил карьеру еще в 2022-м.

Хеминг отмечала, что артист уже теряет способность говорить, но все еще узнает ее. Женщина, однако, не расстраивается тому, что ее супруг не осознает свою болезнь. По ее словам, благодаря этому он не видит боль, которую испытывает его семья.

Супруга Уиллиса также говорила, что после смерти мужа намерена передать его мозг для научных исследований. В своих мемуарах она отмечала, что Уиллису необходимо оказывать круглосуточный уход, а разговоры о его кончине стали неизбежными в жизни их семьи.